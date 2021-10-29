Калуга, , 15:40 — REGNUM В магазинах Калужской области за неделю выросли цены на рыбу мороженую неразделанную на 0,5%, яйца куриные — на 1,3%, огурцы и помидоры свежие — на 10,7% и 8,5% соответственно, яблоки — на 1,8%. Об этом 29 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию, прозвучавшую на совместном заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Цены на продукты питания REGNUM

В Калуге среди соседних областных центров отмечены максимальные цены на молоко питьевое цельное пастеризованное, творог жирный и конфеты мягкие, глазированные шоколадом.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат, в январе-сентябре 2021 года оборот розничной торговли пищевыми продуктами составил 86 млрд 490 млн рублей, что в товарной массе на 2% меньше января-сентября 2020 года.