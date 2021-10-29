Джакарта, , 14:17 — REGNUM Уровень случаев заражения коронавирусом в Индонезии продолжает снижаться, сообщает Kompas.

Коронавирус Nilses

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Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 683 случая заражения коронавирусом.

По состоянию на 29 октября в Индонезии подтвердили 4 243 215 носителей SARS-CoV-2.

Кроме того, побороть коронавирус в Индонезии смогли 681 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 087 440 человек.

С 28 по 29 октября 2021 года от COVID-19 в Индонезии умерли 28 человек. Эпидемия унесла жизни 143 361 жителя Индонезии.

Согласно данным правительства, в настоящее время в Индонезии зарегистрировано 12 414 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) определил Индонезию как страну с низким уровнем передачи коронавируса.

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