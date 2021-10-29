Москва, , 14:17 — REGNUM Подвижность рынка нефти остается высочайшей: инвесторы чувствительны ко всему, что, так или иначе, связано со спросом на черное золото, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

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«Ключевое событие месяца — заседание ОПЕК+ на первой неделе ноября. От него ожидается сохранение поступления на мировой рынок по 400 тыс. баррелей в сутки, как и было согласно договоренностям между странами-производителями.

Внимание рынка могут привлечь оценки относительно спроса и предложения сырья на мировом уровне.

Это способно спровоцировать в ценах на черное золото дополнительную волатильность вдобавок к имеющейся. Вероятно, ОПЕК+ отметит высокий интерес к нефти.

Запасы черного золота в США могут плавно расти, поскольку сезон повышенного спроса на нефтепродукты завершен. Пара недель и рынок к этому привыкнет.

Со стороны погодного фактора возможностей влияния на цены на нефть пока не видно. Спокоен и геополитический фактор.

В результате стоит ожидать движение барреля Brent в ноябре в пределах $82−86. Не исключены колебания и за пределами обозначенного коридора. «Бочка» легкого сырья WTI проторгуется в рамках $81−85», — считает эксперт.

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