Ливерпуль, Великобритания, , 14:14 — REGNUM В популярной многопользовательской игре PUBG Mobile появятся предметы в стилистике британского футбольного клуба «Ливерпуль». Об этом 29 октября сообщает Eurogamer.

Игроки ФК «Ливерпуль» Liverpoolfc.com

Необычная акция-кроссовер продлится 12 ноября по 20 декабря 2021 года. Геймерам нужно будет пройти серию игр в классическом режиме, чтобы открыть форму популярного футбольного клуба.

Добавим, что PUBG Mobile — это не только известный мобильный шутер, но и популярная киберспортивная дисциплина. Релиз игры состоялся в 2018 году.

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