Таллин, 29 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Решение правительства Эстонии об обязательном ношении масок в спа-центрах, банях и бассейнах не означает буквально, что носить их надо даже при плавании в бассейне или сидении в бане. Об этом исполнительный директор Эстонского союза спа-центров Айре Тоффер заявила местному порталу ERR.

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По его словам, очевидно, что обязанность носить маски касается помещений, где маска не намокнет. Поэтому он считает надуманными утверждения обратного рода, активно распространяемые в социальных сетях.

«Департамент здоровья разработал инструкции по ношению масок во влажных помещениях еще во время предыдущего кризиса. Маски можно носить в помещениях до душевых, ношение маски во влажном помещении, по словам медиков, вредно», — отметила она.

Исполнительный директор Эстонского союза спа-центров добавила, что мокрая маска вредна для здоровья, а не полезна.

Это доставляет определенные неудобства клиентам, но в сложившейся ситуации нет другого решения, так прокомментировала Тоффер ограничения, введенные правительством Эстонии с 25 октября нынешнего года.