Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM Петербуржец, приревновав жену, пригрозил устроить взрыв в квартире жилого дома. Он позвонил в службу «112» и сообщил о своих намерениях. Теперь мужчине придется ответить за свои угрозы в уголовном порядке. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Сообщение о намерении учинить взрыв поступило на пульт дежурного через службу «112» 26 октября около 02:30 мск. Звонивший сообщил, что в своей квартире в доме 28 корпус 6 по проспекту Энергетиков он включил газ и собирается инициировать взрыв. На место возможного происшествия выехали сотрудники полиции, которые задержали 47-летнего хозяина квартиры.

«Он дал заведомо ложное сообщение на почве ревности к своей жене. 28 октября возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»)», — рассказали в полиции.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.