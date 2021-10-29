Уфа, 29 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Двух мужчин в Уфе осудили за организацию незаконного пребывания в России мигрантов. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Мигранты

В суде установлено, что в январе 2016 года один из фигурантов уголовного дела решил организовать незаконную миграцию. Для реализации задуманного, обвиняемый привлек директора фирмы, которая фактически не вела финансово-хозяйственную деятельность.

С января 2016 года по апрель 2019 года обвиняемые за плату заключали с мигрантами от имени фирмы подложные трудовые договоры, обеспечив им незаконное нахождение на территории России.

Сообщается, что цена одного договора составляла от 1500 до 2000 рублей. Полученные деньги фигуранты уголовного дела потратили на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемые полностью признали.

В результате суд приговорил их к трем годам и двум годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательными сроками на два года шесть месяцев и два года соответственно, со штрафами в размере 50 тысяч рублей каждому.