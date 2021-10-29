Москва, , 14:10 — REGNUM В октябре уверенное укрепление российского рубля продолжилось, особенно в паре с единой европейской валютой: «россиянин» продолжил обновлять трёхлетние максимумы и к концу месяца взлетел по отношению к доллару на 3,3%, опустившись ниже 71 руб. и даже протестировав уровни в 69,5−70 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«По отношению к евро у рубля наблюдалась такая же растущая тенденция, российская валюта за месяц подорожала на 2,5%, понизив курс евро почти до 82 руб.

Цена на нефть Brent в октябре продолжила сентябрьское ралли, повысившись за месяц более чем на 6% и достигнув уровня даже в $85 за баррель. Что же ждёт «россиянина» в ноябре после такого мощного двухмесячного роста?

3 ноября ФРС США объявит решение по коридору процентных ставок. Мы не сомневаемся в том, что комитет по открытым рынкам ФРС сохранит коридор ставок на уровне в 0−0,25%.

Однако для валютного рынка гораздо важнее окажутся сопроводительные комментарии ФРС к решению по ставкам и заявления, которые глава Федрезерва Джером Пауэлл сделает в ходе пресс-конференции после объявления решения по процентным ставкам.

Рынок ожидает, что Пауэлл сообщит точную дату начала сворачивания программы экстренного стимулирования экономики США, а также, возможно, сам глава ФРС намекнёт на то, как скоро регулятор начнёт повышать процентные ставки.

Чем жёстче окажется характер комментариев и тон главы ФРС, тем больше шансов на укрепление доллара к валютам развивающихся стран и, в том числе, к рублю, однако если никакой конкретики не прозвучит или риторика главы ФРС окажется мягкой, то доллар может продолжать снижаться к рублю и другим валютам.

4 ноября в онлайн-режиме пройдёт очередная встреча министров стран-участниц ОПЕК+, на которой будет рассмотрен вопрос об увеличении добычи нефти в ноябре по плану, то есть на 400 тыс. баррелей в сутки.

Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Новак, представляющий нашу страну на министерских встречах ОПЕК+, а также министерства энергетики Саудовской Аравии и Алжира заявляли, что в увеличении добычи нефти сверх запланированных объёмов нет необходимости, так как пандемия коронавируса ещё продолжает негативно влиять на мировую экономику, а значит, существует потенциальная угроза спросу на нефть.

Если никаких изменений в сторону увеличения добычи нефти в первоначальном плане ОПЕК+ по итогам встречи не произойдёт, то цены на нефть могут продолжить рост, хотя несколько более медленными темпами, на наш взгляд, но если ОПЕК+ решит увеличить добычу сверх плана, цены могут снизиться и оказать понижающее давление на рубль.

К сожалению, очередная волна пандемии коронавируса в ноябре по-прежнему продолжит «кошмарить» мир, и, в том числе, Россию, где до 8 ноября объявлен краткосрочный локдаун (хотя намного более мягкий, чем весной 2020 года).

Темпы вакцинации в России пока остаются низкими, и это не способствует скорейшему преодолению пандемии. Краткосрочный локдаун не должен оказать слишком сильного негативного воздействия на российскую экономику и рубль, но если он затянется, для рубля будет создан пессимистичный фон.

Ожидается что в ноябре курс доллара к рублю сохранится в рамках 69−73 рублей, а курс евро к рублю — в интервале 80−84 рублей», — предполагает эксперт.

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