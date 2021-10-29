Монтрёй, Франция, , 14:10 — REGNUM Глава Ubisoft Ив Гийемо раскрыл первые подробности игры Assassin's Creed Infinity. Об этом 29 октября сообщает издание Eurogamer.

Assassins Creed Microsoft.com

Прежде всего глава Ubisoft заявил, что игра точно не будет бесплатной. Он также отметил, что это будет инновационный проект со множеством элементов, которые ранее встречались в других частях Assassin's Creed.

Добавим, что об Assassin's Creed Infinity пока очень мало достоверной информации. Как ранее писали многие зарубежные СМИ, эта игра должна стать единой платформой для выхода всех следующих частей франшизы Assassin's Creed.

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