Монтрёй, Франция, 29 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Глава Ubisoft Ив Гийемо раскрыл первые подробности игры Assassin's Creed Infinity. Об этом 29 октября сообщает издание Eurogamer.

Microsoft.com Assassins Creed

Прежде всего глава Ubisoft заявил, что игра точно не будет бесплатной. Он также отметил, что это будет инновационный проект со множеством элементов, которые ранее встречались в других частях Assassin's Creed.

Добавим, что об Assassin's Creed Infinity пока очень мало достоверной информации. Как ранее писали многие зарубежные СМИ, эта игра должна стать единой платформой для выхода всех следующих частей франшизы Assassin's Creed.