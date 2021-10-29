Оренбург, , 14:09 — REGNUM В Оренбургской области выявили 410 новых заражений коронавирусом, что на два больше предыдущего суточного показателя. Об этом сообщает 29 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии зарегистрировано 88 562 носителя коронавируса. Показатель заболеваемости в регионе составил 4518,65 на 100 тысяч населения.

Выздоровел 75 831 пациент, переболевший коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в COVID-отделениях находятся 2953 пациента. Состояние 591 человека оценивается как тяжелое. На искусственной вентиляции легких пребывает 233 человека, а 2059 пациентов получают кислородную поддержку

Жертвами COVID-19 стали 2550 оренбуржцев. За последние сутки зафиксировано 23 смерти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Оренбуржья Татьяна Савинова заявила о том, что спрос на вакцинацию от коронавирусной инфекции вырос почти в десять раз.

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