Москва, 29 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В поселении Первомайское в Новой Москве погиб в ДТП водитель автомобиля «Опеля», сообщает 29 октября пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, водителю иномарки стало плохо за рулём. Его транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилем «Шевроле», а тот, в свою очередь, врезался в «Рено».

Водитель «Опеля» скончался. На месте работают сотрудники автоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются обстоятельства случившегося.