Рига, , 14:08 — REGNUM На совещании коалиционных партий латвийского правительства в пятницу, 29 октября, принято решение не удовлетворять требование Союза врачей об отставке министра здравоохранения страны Даниэлса Павлютса.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об этом сообщил местный портал LSM со ссылкой на главу правительства.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, вопрос о Павлютсе обсуждался со всеми партиями правящей коалиции, а затем на общем заседании представителями коалиции.

В правительстве Латвии посчитали, что поиск козла отпущения лишь усугубит кризис в стране, говорится в сообщении.

«В ситуации, когда гаражи переоборудуют в приемные отделения больниц, это самая последняя проблема — кто мог бы быть в такой ситуации лучшим министром. Крайне необходимо, чтобы политики и врачи сотрудничали друг с другом», — заявил глава правительственной партии «За развитие/За!» Юрис Пусе.

Союз врачей Латвии потребовал отправить в отставку министра здравоохранения страны Даниэлса Павлютса на фоне обострения ситуации с эпидемией коронавируса в стране и планов министерства объявить принудительную мобилизацию медиков для лечения больных с COVID-19.

В Латвии с 21 октября 2021 года действует жесткий карантин (локдаун), введенный как минимум до 15 ноября.