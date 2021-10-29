Рига, 29 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. На совещании коалиционных партий латвийского правительства в пятницу, 29 октября, принято решение не удовлетворять требование Союза врачей об отставке министра здравоохранения страны Даниэлса Павлютса.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Об этом сообщил местный портал LSM со ссылкой на главу правительства.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, вопрос о Павлютсе обсуждался со всеми партиями правящей коалиции, а затем на общем заседании представителями коалиции.

В правительстве Латвии посчитали, что поиск козла отпущения лишь усугубит кризис в стране, говорится в сообщении.

«В ситуации, когда гаражи переоборудуют в приемные отделения больниц, это самая последняя проблема — кто мог бы быть в такой ситуации лучшим министром. Крайне необходимо, чтобы политики и врачи сотрудничали друг с другом», — заявил глава правительственной партии «За развитие/За!» Юрис Пусе.

Союз врачей Латвии потребовал отправить в отставку министра здравоохранения страны Даниэлса Павлютса на фоне обострения ситуации с эпидемией коронавируса в стране и планов министерства объявить принудительную мобилизацию медиков для лечения больных с COVID-19.

В Латвии с 21 октября 2021 года действует жесткий карантин (локдаун), введенный как минимум до 15 ноября.