Лондон, , 15:37 — REGNUM Британский актёр Бенедикт Камбербэтч исполнит роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом 29 октября пишет издание «Афиша Daily».

Бенедикт Камбербэтч Цитата из т/с «Патрик Мелроуз». реж Эдвард Бергер. 2018. Великобритания, США

Камбербэтч сыграет российского офицера в сериале под названием «Лондонград». Производством шоу занимается компания HBO — дата премьеры пока неизвестна.

Добавим, что сериал «Лондонград» будет снят по книге Алана Коуэлла «The Terminal Spy» («Последний шпион»). В нём будет показана история отравления Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

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