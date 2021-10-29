Лондон, 29 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Британский актёр Бенедикт Камбербэтч исполнит роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом 29 октября пишет издание «Афиша Daily».

Цитата из т/с «Патрик Мелроуз». реж Эдвард Бергер. 2018. Великобритания, США Бенедикт Камбербэтч

Камбербэтч сыграет российского офицера в сериале под названием «Лондонград». Производством шоу занимается компания HBO — дата премьеры пока неизвестна.

Добавим, что сериал «Лондонград» будет снят по книге Алана Коуэлла «The Terminal Spy» («Последний шпион»). В нём будет показана история отравления Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.