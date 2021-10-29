Ярославль, , 14:13 — REGNUM В Ярославле вышла в свет книга «Воспоминания управляющего Ярославской Большой мануфактурой». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Воспоминания управляющего Ярославской Большой мануфактурой» Михаил Нянковский

Книга издана к 300-летию ярославской фабрики «Красный Перекоп» (в прошлом — Ярославская большая мануфактура). Это воспоминания управляющего мануфактурой Александра Флегонтовича Грязнова, работавшего в этой должности с 1898 по 1918 год. Мемуары хранились в музее завода и издаются впервые.

Воспоминания охватывают период с 1860‑х до конца 1920‑х годов. Перед читателем предстаёт фигура русского инженера, изобретателя и организатора, сумевшего сделать предприятие одним из наиболее современных и успешных в стране. На время работы Грязнова приходится и расцвет революционного движения, центром которого в Ярославле была именно фабрика.

«Мы довольно много знаем о рабочем движении Ярославской большой мануфактуры из документов, и книг советского времени. Но ведь это только одна правда. А что же хозяева фабрики и администрация? Как они видели эти события? Как оценивали ситуацию? Как пытались разрешить конфликт с рабочими? Наверное их правду тоже надо знать и воспоминания Александра Флегонтовича едва ли не впервые рисуют революционные события на ЯБМ с точки зрения, скажем так, не эксплуатируемых, а эксплуататоров. И оказывается, что эти люди были вполне разумные. Что они понимали, что просто так отмахнуться от требований рабочих невозможно. И в период революционных выступлений иногда шли на уступки. И сокращение рабочего дня, и расселение казарм, строительство индивидуальных домов, замораживание цен на продукты питания и так далее. Хотя, если ситуация выходила из-под контроля, администрация иногда применяла очень жёсткие меры вплоть до привлечения войск», — рассказал на презентации книги директор издательства «Академия 76» Михаил Нянковский.

«Воспоминания управляющего Ярославской Большой мануфактурой» Михаил Нянковский

Александр Грязнов рассказывает не только о своей работе, людях фабрики, командировках за границу, но и о личной жизни, а также жизни Ярославля на рубеже XIX—XX веков. Книга является ценным памятником эпохи, документом по истории российской промышленности, Ярославля и России. Воспоминания были написаны в 1940-х годах в Польше, куда Александр Грязнов вынужден был эмигрировать. Грязнов писал их во время немецко-фашистской оккупации, оставшись без работы.

«В годы революции он потерял всё и был вынужден в Польше начинать с нуля. Ещё на границе с Украиной его обобрали до нитки, причём в случае с Грязновым буквально до нитки. Один таможенный чиновник отнял у него деньги, оставил из 5 тысяч всего 500 рублей, а второй, порывшись в чемодане, взял что-то из белья и две дюжины катушек швейных ниток. И только благодаря своему опыту, знаниям, таланту и напряжённейшему труду Грязнов в короткий срок смог в Лодзи не только выбраться и нищеты, но и стать авторитетнейшим специалистом в прядильно-ткацкой отрасли. Обладал определённым талантом и феноменальной памятью», — рассказал Михаил Нянковский.

Книга увидела свет благодаря финансовой поддержке комбината «Красный Перекоп». В работе над ней принял участие Государственный архив Ярославской области.

«Я искренне благодарю всех, кто участвовал в подготовке этого издания. В первую очередь руководство комбината «Красный Перекоп» во главе с Петром Алеексеевичем Шелкошвейном, который не только поддержал наш проект, но и курировал его на всём протяжении его реализации. Я благодарю основателей проекта TEXTIL Юлию Кривцову и Сергея Кремнева, руководителя музея истории «Красного Перекопа» Людмилу Александровну Булатнову, которые дали нам огромное количество сведений по истории мануфактуры, кроме того, помогли нам разобраться в технических вопросах, связанных с заводом. Благодарен начальнику управления по делам архивов Ярославской области области Евгению Леонидовичу Гузанову, коллективу государственного архива Ярославкой области во главе со Светланой Анатольевной Сальниковой, предоставившим нам доступ к документам и материалам для книги», — сказал Михаил Нянковский.

Издание содержит большое количество фотографий, многие из которых также публикуются впервые. Книга адресована всем, кто интересуется историей отечественной промышленности и прошлым Ярославского края, руководителям современных промышленных предприятий, широкому кругу читателей.