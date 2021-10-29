Москва, 29 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В настоящее время посол США в России Джон Салливан уехал в Вашингтон, и он вернётся в Москву, как ожидается, через несколько недель. Об этом 29 октября сообщили в американском посольстве.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джон Салливан

«На этой неделе он (Салливан) находится в Вашингтоне. Затем он будет в отпуске», — приводит слова американского диппредставительства ТАСС.

Также в посольстве США уточнили, что ожидают, что американский посол возвратится в Москву через несколько недель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США и союзных им стран раскритиковали Россию за якобы притеснение «независимых журналистов и СМИ» путём применения закона о СМИ-иноагентах.