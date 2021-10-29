Москва, , 14:05 — REGNUM Как таковые игры в интернете по типу инвестиционных симуляторов появились много лет назад и очень странно, что только сейчас ЦБ РФ обратил на них внимание, заявил корреспонденту ИА REGNUM учредитель цифровой экосистемы DBX Игорь Захаров.

Задержание организаторов финансовой пирамиды МВД РФ

«Скорее всего, что связано это с тем, что все большее количество этих симуляторов использует не только традиционные электронные деньги, но и переводы по банковским картам, криптовалюту.

Такие инвестиционные игры — самые настоящие финансовые пирамиды, поскольку, чтобы ни говорили их создатели, никакой финансовой базы они под собой не имеют.

Выплата заявленных доходов осуществляется только из тех денег, которые вкладывают новые участники, как только приток денег заканчивается, сразу же проект скамится (объявляет о своем банкротстве).

Конечно, с такими инвестиционными онлайн-играми следует бороться, будущего в законной плоскости у них нет.

Удивительно, что только на восьмой или девятй год существования подобного рода проектов, ЦБ РФ всё-таки обратил на них свое внимание. Но лучше действовать поздно, чем никогда.

Как сообщало ИА REGNUM, в России появился новый тип финансовых пирамид, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

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