Аликанте, Испания, , 14:05 — REGNUM Арестованный в Торревьехе 70-летний уроженец Финляндии, который, как предполагается, убил свою возлюбленную, 68-летнюю соотечественницу, имеет приводы в полицию за ранее совершенное насилие над другой женщиной, но не в отношении убитой. Об этом заявила представитель правительства Аликанте Арасели Побладор, сообщает агентство EFE.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Другой информации о задержанном правоохранительные органы пока не раскрывают.

Останки убитой женщины были найдены утром 29 октября в одном из мусорных контейнеров в Торревьехе.

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