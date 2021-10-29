Аликанте, Испания, 29 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Арестованный в Торревьехе 70-летний уроженец Финляндии, который, как предполагается, убил свою возлюбленную, 68-летнюю соотечественницу, имеет приводы в полицию за ранее совершенное насилие над другой женщиной, но не в отношении убитой. Об этом заявила представитель правительства Аликанте Арасели Побладор, сообщает агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Другой информации о задержанном правоохранительные органы пока не раскрывают.

Останки убитой женщины были найдены утром 29 октября в одном из мусорных контейнеров в Торревьехе.