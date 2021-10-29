Лондон, 29 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Тысяча кубометров природного газа в Европе стала стоить меньше $850, об этом свидетельствуют данные торгов 29 октября.

Gazprom.ru Газопровод

Так, декабрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах во время торгов стал стоить $844,9 за тысячу кубометров. Это соответствует €70,135 за МВт·ч с учётом текущего обменного курса евро к доллару.

За день цена на газ опустилась более чем на 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне цена на газ в Европе опустилась ниже $900 впервые за месяц. Понижение цены происходит на фоне ожиданий, что Газпром заполнит европейские подземные хранилища газа (ПХГ) после того, как завершит их заполнение в России к 8 ноября.

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