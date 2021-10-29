Ташкент, , 14:04 — REGNUM С 2000 по 2020 год из Узбекистана более одного миллиона граждан выехали за границу на постоянное место жительство (ПМЖ). Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, больше всего граждан республики покинули страну в 2005 году — 104 991 человек. Наименьшее число покинувших Узбекистан граждан зафиксировано в 2019 году — 13 229 человек.

Всего, с 2000 по 2020 год из Узбекистана уехали 1 107 584 граждан.

При этом, из-за рубежа население Узбекистана в период с 2000 по 2020 год пополнили 99 341 человек. Наибольшее количество иммигрантов — 7 420, зарегистрировано в 2002 году, наименьшее — 1105 человек, в 2020 году.