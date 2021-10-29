Ташкент, 29 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. С 2000 по 2020 год из Узбекистана более одного миллиона граждан выехали за границу на постоянное место жительство (ПМЖ). Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По данным ведомства, больше всего граждан республики покинули страну в 2005 году — 104 991 человек. Наименьшее число покинувших Узбекистан граждан зафиксировано в 2019 году — 13 229 человек.

Всего, с 2000 по 2020 год из Узбекистана уехали 1 107 584 граждан.

При этом, из-за рубежа население Узбекистана в период с 2000 по 2020 год пополнили 99 341 человек. Наибольшее количество иммигрантов — 7 420, зарегистрировано в 2002 году, наименьшее — 1105 человек, в 2020 году.