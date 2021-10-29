Ростов-на-Дону, 29 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» в настоящее время не намерен обновлять состав в ближайшее время. Об этом заявил президент жёлто-синих Арташес Арутюнянц. Интервью с ним опубликовано на официальном сайте команды, передаёт ИА REGNUM.

Fc-rostov.ru ФК «Ростов»

«Большая иллюзия насчёт того, что надо усилиться. У нас на сегодняшний день хороший состав, молодые перспективные игроки, у которых при правильном подходе, при правильной психологии, при правильных методиках тренировок есть большое будущее. Это молодая очень перспективная команда», — отметил президент жёлто-синих.

По его словам, сегодня клуб не будет «бездумно и бездарно тратить деньги» и покупать игроков.

«Мы планируем усилить команду точечно, чтобы сбалансировать состав. Основная проблема — психология. Нам нужна пара-тройка ментальных монстров, которые сделают эту команду крепче и сильнее», — отметил Арутюнянц.