Токио, , 14:03 — REGNUM Следующее крупное обновление для игры Bloodstained: Ritual of the Night добавит в проект нового персонажа. Об этом 29 октября сообщает «Игромания».

Геймер Lyncconf Games

Как заявляют разработчики, это будет герой из другой игровой вселенной. Этот персонаж сможет свободно исследовать карту и открывать новые способности по мере прохождения.

Добавим, что Bloodstained: Ritual of the Night вышла в июне 2019 года. Игру высоко оценили как геймеры, так и критики.

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