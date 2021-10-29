Таллин, , 14:03 — REGNUM По состоянию на утро 29 октября, в больницах Эстонии с коронавирусом находится 536 пациентов, из них 370 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения болезни. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

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Отмечается, что из тяжело больных 260 (70%) не были вакцинированы, а у 110 (30%) был пройден курс иммунизации. В отделениях интенсивной терапии находятся 46 пациентов с коронавирусом, на искусственной вентиляции легких — 32.

За 28 октября скончались 11 инфицированных коронавирусом человек. Всего от последствий COVID-19 в Эстонии умерли 1502 человека.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 7 625 тестов на коронавирус, из которых 1 679 оказались положительными. Среди новых инфицированных 1 010 не были привиты от COVID-19, а 669 прошли полный курс вакцинации. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней выросла и составила 1508 случаев на 100 000 человек.

За сутки было введено 9 307 доз вакцины. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 57%.