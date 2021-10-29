Москва, , 14:02 — REGNUM Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте бывшей временного исполняющего обязанности директора одного из департаментов Минобороны РФ Марии Солодяжниковой в рамках дела об особо крупном мошенничестве. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе суда.

Суд

«В суд поступило ходатайство о заключении Солодяжниковой под стражу. Оно в настоящее время ожидает рассмотрения», — сообщили в суде.

Ей вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере и грозит до 10 лет колонии. Департамент, которым с 2018 года руководила Солодяжникова, занимается вопросами расквартирования и обустройства войск.