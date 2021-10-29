Объект, похожий на ракету, обнаружили у берегов Индонезии
Джакарта, 29 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Индонезии заявили, что рыбаки нашли в море ракетоподобный объект, сообщает CNN Indonesia.
Demis.nl
Индонезия на карте мира
Начальник информационной службы ВВС Индонезии подтвердил, что объект не принадлежит военно-воздушным силам.
Жителей, которые обнаружили необычный предмет, призвали быть осторожными.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,5 произошло в округе Карангасем на острове Бали.
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