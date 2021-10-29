Таллин, , 14:01 — REGNUM С 3 по 28 ноября в Эстонском национальном музее будет работать выставка «Русский ART Эстонии». Об этом сообщил сайт музея.

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Сообщается, что выставка объединяет современных художников разных возрастов, разных жанров и направлений, имеющих разное образование.

Большинство участников выставки являются выпускниками таких учебных заведений, как Эстонская академия художеств, Высшая художественная школа «Паллас», Санкт-Петербургская академия художеств, Дрезденская академия изобразительных искусств и других. Большинство художников родились в Эстонии, но есть и такие, кто родились в России, Белоруссии, на Украине, но Эстония стала их второй родиной. Участники выставки в основном входят в два художественных объединения — Объединение русских художников в Эстонии, им руководит Сергей Волочаев. Второе объединение создано в Нарве и объединяет главным образом профессиональных художников — Художественное объединение «Вестервалли», председателем объединения является Ольга Тюрина. Выставку помогли организовать также Тартуское городское общество славянских культур вместе с Тамарой Христофоровой и Надеждой Валк. Выставка представляет собой интересную подборку русского искусства, мало известного для большинства эстонских любителей живописи, отмечается в анонсе мероприятия.