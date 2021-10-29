Москва, , 15:38 — REGNUM Исполнитель Антоха MC представил песню под названием «Лиловый негр», а также клип на неё. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса KION с 29 октября.

Антоха МС Скриншот с YouTube

Композиция «Лиловый негр» является кавером на одноимённую песню исполнителя и автора стихов Александра Вертинского. Выход трека и клипа на него приурочен к премьере сериала «Вертинский» в онлайн-кинотеатре KION.

Добавим, что сериал рассказывает о жизни Александра Вертинского. Режиссёром шоу стала Авдотья Смирнова.

Ранее Антоха МС подал в суд против своего продюсера Эдуарда Шумейко. Причиной их конфликта стали финансовые проблемы.