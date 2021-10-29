Екатеринбург, , 13:58 — REGNUM В Новоуральске Свердловской области мужчина зарезал собутыльника и теперь проведет длительный срок колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба областного СКР.

Нож Maarten Van Damme

Следствием установлено, что два знакомых пьянствовали в одной из квартир города. В ходе беседы у мужчин возник конфликт. Гость начал оскорблять хозяина квартиры и дважды ударил его кулаком в грудь. Мужчина попытался успокоить агрессивного приятеля. Однако собутыльник взял нож и нанес оппоненту несколько ударов. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Его осудили на семь лет с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.