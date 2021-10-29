Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 29 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха является самым разрушительным из всех возникших за последние пять веков на испанском острове Пальма. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

К таким выводам специалисты пришли из-за площади, которую покрыла лава, а именно — более 900 гектаров по оценке европейской спутниковой системы мониторинга «Коперник».

Отмечается, что для того, чтобы узнать, сколько материала выбросил вулкан, необходимо провести новое исследование поверхности со спутника. Чтобы ответить на вопрос, сколько материала, включая пирокласты и лаву, было выброшено вулканом, начавшим извержение 19 сентября на юго-западе острова Пальма, План чрезвычайных вулканических ситуаций Канарских островов (Pevolca) заказал обновленное картирование долины Аридане.