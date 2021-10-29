Самара, , 13:59 — REGNUM Карантин по бешенству животных установлен в селе в Самарской области. Соответствующее постановление главы региона Дмитрия Азарова 29 октября опубликовано на сайте областного правительства.

Домашняя кошка заразилась бешенством Gtrk-kaluga.ru

Сообщается, что в селе Александровка Безенчукского района был выявлен очаг бешенства животных. В результате территория в радиусе трех км определена как неблагополучный пункт по бешенству.

Отмечается, что здесь запрещается проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия, направленные на перемещение и скопление восприимчивых животных. Также запрещено вывозить таких животных, кроме случаев вывоза животных на убой. Также запрещается отлавливать животных для вывоза в зоопарки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что карантин по бешенству животных также был установлен в Железнодорожном районе Самары.