В Самарской области в селе установлен карантин по бешенству животных
Самара, 29 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Карантин по бешенству животных установлен в селе в Самарской области. Соответствующее постановление главы региона Дмитрия Азарова 29 октября опубликовано на сайте областного правительства.
Сообщается, что в селе Александровка Безенчукского района был выявлен очаг бешенства животных. В результате территория в радиусе трех км определена как неблагополучный пункт по бешенству.
Отмечается, что здесь запрещается проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия, направленные на перемещение и скопление восприимчивых животных. Также запрещено вывозить таких животных, кроме случаев вывоза животных на убой. Также запрещается отлавливать животных для вывоза в зоопарки.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что карантин по бешенству животных также был установлен в Железнодорожном районе Самары.