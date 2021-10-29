Токио, 29 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Компания Bandai Namco анонсировала «легендарное издание» игры Tekken 7. Об этом 29 октября сообщает «Игромания».

Иван Шилов ИА REGNUM «Tekken 7»

В Tekken 7 Legendary Edition войдут все 44 доступных бойца — 8 из них ранее можно было разблокировать только в качестве отдельно загружаемых дополнений. Релиз «легендарного издания» состоится 12 ноября 2021 года.

Напомним, что оригинальная версия Tekken 7 вышла в 2017 году. Игра получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.