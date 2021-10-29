Тбилиси, , 13:55 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, 29 октября заявил, что снова отказывается от медицинской помощи. Об этом сообщил журналистам его адвокат Георгий Гелхаури, читая письмо от экс-президента.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«До этого времени я сотрудничал с назначенным правительством медицинским консилиумом с одной целью — сохранить до дня выборов минимальную работоспособность и способность мыслить. Сегодня я завершаю это сотрудничество», — говорится в письме Саакашвили.

Он подчеркнул, что не будет принимать препараты, которые облегчают голодовку, а также отказывается от проведения анализов. Экс-президент призвал сторонников принять участие во втором туре выборов в органы самоуправления, который пройдет 30 октября. Саакашвили заявил, что его жизнь зависит от исхода голосования.

Ранее бывший грузинский лидер объявлял, что отказывается от медицинской помощи, но 28 октября он согласился на неё.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле.

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