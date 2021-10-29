Москва, , 13:53 — REGNUM Сегодня российские пенсионеры уже пользуются льготами в области налогообложения, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя предложение об отмене для ряда пенсионеров транспортного налога.

Контроль за уплатой налогов Prokuror-kaluga.ru

«Пенсионеры освобождены от подоходного налога на государственные пенсии и социальные выплаты, имущественного налога на один объект недвижимости. Пенсионеры вправе получить налоговый вычет по земельному налогу.

Но, что касается транспортного налога, федеральные льготы Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрены. Но, каждый регион вправе самостоятельно предоставлять льготы в этой части и определять ставки по процентам.

Например, в Санкт-Петербурге от уплаты транспортного налога освобождаются пенсионеры или граждане, достигшие возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин) за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (льготы предоставляются и на другие транспортные средства).

В Свердловской области пенсионеры не платят транспортный налог за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил включительно или грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

А вот в Москве льготы по транспортному налогу пенсионерам не предоставляют, но есть льготы для разных категорий граждан, которые в силу возраста уже стали пенсионерами (ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, инвалиды Великой Отечественной войны, узники концлагерей бывшие несовершеннолетние).

В Приморском крае пенсионеров в списке льготников также нет, но есть другие граждане пенсионного возраста: участники Великой Отечественной войны, дети войны. Примеров множество.

С одной стороны, кажется справедливым предоставлять пенсионерам из разных регионов России одинаковые льготы и с этой целью отменить транспортный налог для пенсионеров.

Но, с другой стороны, надо понимать, что региональные бюджеты формируются, в том числе за счет транспортных налогов. Принимая решение о предоставлении льгот пенсионерам или другим категориям граждан, каждый субъект исходит из внутренней экономической ситуации.

Если государство на федеральном уровне лишит регионы России возможности пополнить бюджет одним из способов, наверное, надо взамен предложить другой способ», — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ Иван Сухарев (ЛДПР) считает, что пенсионеров следует освободить от уплаты транспортного налога на автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с.

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