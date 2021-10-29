Каракас, , 13:51 — REGNUM Венесуэльский дипломат Алекс Сааб не признает себя виновным в предъявленных правительством США обвинениях в отмывании денег и сговоре. Об этом заявил его адвокат Генри Белл, сообщает Prensa Latina.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, информация, в которой говорилось о якобы имевшем место намерении дипломата Венесуэлы сотрудничать с американской судебной системой, была опровергнута.

После 491 дня незаконного содержания под стражей в Кабо-Верде Сааб был экстрадирован 16 октября 2021 года в США, где суд Майами предъявил ему семь обвинений в отмывании денег и еще одно — в сговоре с целью совершения таких действий, и все эти обвинения были отвергнуты защитой с помощью веских аргументов, заявил Белл.

Следующее слушание назначено на 1 ноября, когда дипломат предстанет перед судьей Джоном О'Салливаном, который на первом слушании отклонил просьбу об освобождении под залог.