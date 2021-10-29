Москва, , 13:55 — REGNUM Встреча с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным включена в график российского президента Владимира Путина 29 октября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча Владимира Путина с Юрием Чиханчиным Kremlin.ru

Он отметил, что встречи с Чиханчиным Путин проводит регулярно. Глава Росфинмониторинга докладывает о работе своей службы.

Кроме того, напомнил Песков, у Путина запланированы переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и ряд внутренних рабочих встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин примет финского лидера в Кремле. Президенты двух стран намерены обсудить двусторонние отношения, в том числе, вероятно, возобновление туристических потоков.

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