Москва, , 13:50 — REGNUM На саммите Группы двадцати (G20), который пройдет 30−31 октября, два раза выступит по видеосвязи президент России Владимир Путин. Об этом 29 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В субботу и воскресенье президент будет работать в режиме видеоконференции, он будет участвовать в саммите «двадцатки», G20, которая будет проходить под итальянским председательством. Будут два выступления президента, которые мы обязательно вам покажем», — сказал он.

Также представитель Кремля уточнил, что саммит G20 начнет работу около 13:00 мск 30 октября и продолжит ее ровно в 13:00 мск 31 октября.

«Когда будет выступать президент (России) — трудно сказать. Отсчет надо вести где-то от часа дня», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения в СМИ о задержании депутата Госдумы РФ Валерия Рашкина (КПРФ) в Саратове, у которого в машине нашли тушу убитого лося.