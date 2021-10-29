Барселона, Испания, 29 октября 2021, 13:50 — REGNUM Компания Activision приобрела испанскую студию Digital Legends. Об этом 29 октября сообщает портал gamesindustry.biz.
Согласно имеющейся информации, Digital Legends займётся разработкой неанонсированной мобильной игры по франшизе Call of Duty. Над ней уже трудятся студии Solid State, Beenox и Activision Shanghai.
Добавим, что Digital Legends наиболее известна по разработке шутеров для мобильных устройств. Её самые крупные проекты — The Respawnables и Afterpulse.
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