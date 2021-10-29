Барселона, Испания, , 13:50 — REGNUM Компания Activision приобрела испанскую студию Digital Legends. Об этом 29 октября сообщает портал gamesindustry.biz.

Обложка игры «Call of Duty: Warzone» Activision — Activision

Согласно имеющейся информации, Digital Legends займётся разработкой неанонсированной мобильной игры по франшизе Call of Duty. Над ней уже трудятся студии Solid State, Beenox и Activision Shanghai.

Добавим, что Digital Legends наиболее известна по разработке шутеров для мобильных устройств. Её самые крупные проекты — The Respawnables и Afterpulse.

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