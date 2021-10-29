Барселона, Испания, 29 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Компания Activision приобрела испанскую студию Digital Legends. Об этом 29 октября сообщает портал gamesindustry.biz.

Activision — Activision Обложка игры «Call of Duty: Warzone»

Согласно имеющейся информации, Digital Legends займётся разработкой неанонсированной мобильной игры по франшизе Call of Duty. Над ней уже трудятся студии Solid State, Beenox и Activision Shanghai.

Добавим, что Digital Legends наиболее известна по разработке шутеров для мобильных устройств. Её самые крупные проекты — The Respawnables и Afterpulse.