Краснодар, 29 октября 2021, 13:49 — REGNUM В Краснодарском крае намерены возобновить контроль соблюдения самоизоляции жителями, у которых подтверждено заражение коронавирусом, сообщили 29 октября в пресс-службе администрации края по итогам заседания оперштаба.
Механизм контроля, по поручению первого вице-губернатора Игоря Галася, будет проработан в ближайшее время. Также в регионе намерены ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, на железнодорожных и авиавокзалах.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае с 30 октября по 7 ноября приостанавливается проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. На курортах крае запрещено посещение ресторанов, кафе, баров без справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.