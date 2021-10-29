Санрайз, США, , 13:49 — REGNUM Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль покинул свой пост. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба клуба.

«Джоэль принял решение уйти в отставку после сегодняшней встречи с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном», — говорится в сообщении «Флориды».

Отмечается, что причиной увольнения стало расследование по делу о сексуальном насилии в клубе «Чикаго Блэкхоукс».

Кенневилль был главным тренером «Чикаго» с 2008 по 2018 год. Под его руководством команда трижды выиграла Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015).

В мае 2021 года бывший хоккеист «Чикаго» Кайл Бич подал на клуб в суд, заявив, что подвергся сексуальному насилию в 2010 году со стороны экс-помощника главного тренера Брэда Элдрича, который якобы отправлял ему сообщения непристойного содержания и угрожал причинением физического и материального вреда. При этом Бич рассказал, что Кенневилль знал об этом, но не принял никаких мер.

Ранее из-за этого скандала своего поста лишился генеральный менеджер «Чикаго «и сборной США Стэн Боумэн.

В настоящее время «Флорида» является лидером в регулярном чемпионате НХЛ. Команда выиграла семь матчей из семи.