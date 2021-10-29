Сеул, 29 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом 29 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательские компании Hankook Research, Korea Research, KSTAT Research и Embrain Public.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведённого с 23 по 27 октября среди 1003 человек старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 44%, что на 1% больше, чем неделю назад.

Не одобряют деятельность президента 51% респондентов, что на 2% меньше по сравнению с опросом, проведённым на прошлой неделе.

Между тем уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 35%, оппозиционной партии «Сила народа» — 31%, Народной партии — 3%, партии Справедливости — 5%, Открытой демократической партии — 1%.