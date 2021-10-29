Каракас, 29 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Сегодня в системе образования Венесуэлы зарегистрировано включение в процесс получения знаний более 80% учащихся в первую неделю занятий в очном режиме. Об этом заявила министр образования Венесуэлы Йелице Сантаэлья, сообщает Prensa Latina.

Венесуэла

По её словам, возвращение студентов в аудитории происходит постепенно и при условии соблюдения строгих правил биобезопасности, после примерно полутора лет, в течение которых учебные организации были закрыты из-за пандемии коронавируса

В беседе с радио Union министр назвала начало занятий успешным, согласно результатам инспекций и проверок, проведенных по всей стране.

Сантаэлья сказала, что по меньшей мере 90% учителей и административного персонала уже прошли вакцинацию против COVID-19.

Она также отметила активизацию пяти тысяч пунктов в средних школах для вакцинации молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет китайским препаратом Sinopharm в соответствии с графиком иммунизации, установленным правительством Венесуэлы.