Таллин, 29 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Руководство Евросоюза выступает против выделения средств на строительство стены или ограждений из колючей проволоки на внешних границах союза. Об этом сообщил корреспондент эстонского гостелевидения ETV из Брюсселя.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«Еврокомиссия и Европарламент давно пришли к единому мнению, что на строительство стены или установку колючей проволоки средства выделяться не будут», — процитировал ETV заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Основная задача Европейского союза — строить Европу, которая развивает основные права, равенство, свободу и демократию. У Европейской комиссии нет традиции финансировать строительство стен, ограждений и установку колючей проволоки», — пояснил позицию Еврокомиссии ее представитель Стефан де Кеерсмакер.

Таким образом, прибалтийским странам придется, скорее всего, самостоятельно оплачивать возведение препятствий на своих границах с Россией и Белоруссией.

Однако, как сообщил корреспондент, есть и другие мнения. Если Европарламент признает ситуацию на внешних границах Прибалтики чрезвычайной, то такое финансирование будет обеспечено. Так считает лидер самой крупной фракции в Европейском парламенте — Европейской народной партии — Манфред Вебер.

«Если физическое препятствие в виде ограждения или колючей проволоки необходимо, то Европейский парламент должен быть готов финансировать это. Повторю: если это необходимо», — заявил он.

При этом он также признал, что в ЕС никто не хочет возводить стен и иных препятствий на внешних границах союза.