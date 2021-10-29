Екатеринбург, , 13:41 — REGNUM Свердловский областной суд не стал менять меру пресечения соратнику бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

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Ранее Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил ему срок заключения под стражей до 20 января. Это постановление подтвердили в вышестоящей инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, Могучеву вменяют действия по возбуждению ненависти и вражды, а также по унижению достоинства группы лиц. Следователи считают, что это было сделано организованной группой и с использованием интернета.