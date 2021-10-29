Нальчик, 29 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Кабардино-Балкарию на днях с рабочей поездкой посетила делегация Белоруссии во главе с министром информации Владимиром Перцовым. По итогам встречи белорусской делегации с руководством Республики Кабардино-Балкария был подписан план мероприятий в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, включающий 14 пунктов.

Белоруссия

Было отмечено, что ежегодно внешнеторговый оборот с Белоруссией растет. В 2020 году, в частности, рост составил 8,8%. При этом также отмечается рост ассортимента товаров в экспорте-импорте. Кабардино-Балкария поставляет злаки, кондитерские изделия, крахмал, продукцию пищевых и промышленных предприятий, в том числе консервы, алмазный инструмент, кабели.

В свою очередь Белоруссия импортирует в северокавказскую республику товары легкой промышленности, в частности, текстиль, одежду, ковры, а также бумажную продукцию и товары из пластмассы. Кроме того, в последние годы появился интерес к Кабардино-Балкарии у жителей Белоруссии как к курортному региону.